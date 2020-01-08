Зидан поддержал Йовича

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Зидан поддержал Йовича

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о нападающем команды Луке Йовиче.

"Йович - это будущее нашего клуба. Он должен сохранять спокойствие и продолжать учиться. Он отличный футболист, который будет забивать много голов. Мы сделали на него ставку", - приводит слова Зидана Marca.

Йович, вероятно, примет участие в сегодняшнем полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Валенсии", так как Гарет Бэйл и Карим Бензема пропустят игру из-за повреждений.

В этом сезоне 22-летний серб принял участие в 15 матчах и отметился одним голом.

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