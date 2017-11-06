Зидан поделился мнением о голевой засухе Роналду

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Зидан поделился мнением о голевой засухе Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о голевой засухе ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду.

"Сейчас Криштиану раздаёт передачи, но его голевая засуха в чемпионате скоро закончится. Гол Иско пришёл после кросса Роналду. И Роналду, и Бензема делают правильные вещи на поле" - цитирует Зидана Marca.

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