Зидан поделился мнением о Гризманне

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Зидан поделился мнением о Гризманне

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о форварде "Атлетико" Антуане Гризманне.

"Я рад за Гризманна, но я не очень доволен своей командой, потому что он забил нам гол. Я не его тренер. Он забивает много голов, и это хорошо для его команды и сборной Франции. Но не для меня" - приводит слова Зидана Tribalfootball.

Напомним, что Гризманн отметился в мадридском дерби, которое проходило в минувшем туре Примеры и закончилось со счетом 1:1.

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