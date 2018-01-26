Зидан поделился мнением о кризисе в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями по поводу неудачных выступлений своей команды в этом сезоне.

"Самое важное - это результат. Если его нет - значит, что-то работает неправильно. Игроки стараются выкладываться на максимум, но иногда что-то идёт не так, как хочется. Но это ничего не значит. Мы продолжим работать с надеждой. В этом сезоне у нас бывали и взлёты, и падения. Падений больше, чем обычно. Но и в этой ситуации можно учиться. Сезон состоит из битв и матчей. Никто не собирается сдаваться. Все разочарованы. Игроков тоже раздражает эта ситуация. В "Реале" бывали такие периоды, в клубе не всегда всё было идеально. Но мы не смиримся с этим. Мы хотим биться и сделать всё, чтобы выиграть Лигу Чемпионов" - цитирует Зидана AS.

Напомним, что "Реал" уже вылетел из Кубка Испании, а в Примере отстаёт от лидирующей "Барселоны" на 19 очков. В 1/8 финала ЛЧ "сливочные" сразятся с ПСЖ.

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