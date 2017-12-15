Зидан поделился мнением о Салахе

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он думает об игре хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Салах - прекрасный футболист. Он доказал это в "Роме", а теперь продолжает доказывать это в "Ливерпуле". Он еще молод, у него есть время стать еще лучше" - приводит слова Зидана FourFourTwo.

Напомним, что ранее появились слухи о возможном уходе Салаха из "Ливерпуля" летом 2018 года.

Читайте также: Пеле отметил игру Салаха в 2017 году. | http://soccernews.ru