Зидан поделился мнением о стоимости Неймара

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Зидан поделился мнением о стоимости Неймара

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный трансфер нападающего ПСЖ Неймара.

"Я не хочу обсуждать игроков не из своей команды. За него заплатили 222 миллиона евро, так? Собственно, все. Когда "Реал" приобрел меня за 72 миллиона или около того, я тогда считал это сумасшествием, но спустя 10 лет суммы теперь гораздо выше.

Возможно, через пару лет футбол дойдет и до 400 миллионов. Возможно, даже раньше. Впишется ли Неймар в "Реал"? Он впишется в любой клуб мира, потому это отличный футболист. Как и многие другие" - приводит слова Зидана Goal.com.

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