Зидан поделился мнением о возможном сопернике "Реала" в финале Лиги Чемпионов

Теги реал мадридзинедин зиданрома

Зидан поделился мнением о возможном сопернике "Реала" в финале Лиги Чемпионов

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поговорил о сопернике в финале Лиги Чемпионов.

"Кого мы увидим в финале Лиги Чемпионов? Все может случиться в футболе. Я считаю, что у "Ромы" все еще есть шанс" - приводит слова Зидана Football Italia.

Напомним, что в первой игре "Рома" уступила "Ливерпулю" со счетом 2:5.

Читайте также: Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

комментарии
AD

Смотреть ROMA vs LIVERPOOL дальше: http://link.do/live

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов