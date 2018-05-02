Зидан поделился мнением о возможном сопернике "Реала" в финале Лиги Чемпионов

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поговорил о сопернике в финале Лиги Чемпионов.

"Кого мы увидим в финале Лиги Чемпионов? Все может случиться в футболе. Я считаю, что у "Ромы" все еще есть шанс" - приводит слова Зидана Football Italia.

Напомним, что в первой игре "Рома" уступила "Ливерпулю" со счетом 2:5.

Читайте также: Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru