Зидан поделился мнением об игре Эдена Азара
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о результатах форварда Эдена Азара. Об этом пишет Marca.
"Логично, что Азар прибавляет с каждым днём, как и команда. Эден хорошо провел последние пять матчей, я уверен, он будет играть еще лучше", - сказал Зидан.
Напомним, Азар перешел в "Реал" из "Челси" этим летом за 100 миллионов евро. За это время он сыграл в 8 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами.
"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиге, набрав 28 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|14
|23
|6
|Гранада
|14
|21
|7
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|8
|Хетафе
|13
|20
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Бетис
|14
|16
|15
|Алавес
|13
|15
|16
|Эйбар
|13
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
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|Сельта Виго
|13
|9
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|14
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