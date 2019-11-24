Зидан поделился мнением об игре Эдена Азара

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Зидан поделился мнением об игре Эдена Азара

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о результатах форварда Эдена Азара. Об этом пишет Marca.

  "Логично, что Азар прибавляет с каждым днём, как и команда. Эден хорошо провел последние пять матчей, я уверен, он будет играть еще лучше", - сказал Зидан.

Напомним, Азар перешел в "Реал" из "Челси" этим летом за 100 миллионов евро. За это время он сыграл в 8 матчах, отметившись 1 голом и 3 ассистами.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиге, набрав 28 баллов.

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