Зидан поделился мнением об успехах "Реала"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан, после получения приза лучшему тренеру Ла Лиги прошлого сезона, рассказал о настроении в стане "сливочных".
"Мне не нужно было много говорить с футболистами после окончания локдауна. Игроки сами очень хотели вернуться к игре. Они сделали это в прекрасной, зрелищной манере. Команда стала чемпионами несмотря на ситуацию в мировом футболе. Потому, этот приз принадлежит и им.
Мы в состоянии прикладывать усилия, как в прошлом сезоне, верить в наше общее дело. Если выкладываться на поле на полную, то успехи не заставят себя ждать. У нас отличная команда", – приводит слова Зидан Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14