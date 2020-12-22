Зидан поделился мнением об успехах "Реала"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан, после получения приза лучшему тренеру Ла Лиги прошлого сезона, рассказал о настроении в стане "сливочных".

"Мне не нужно было много говорить с футболистами после окончания локдауна. Игроки сами очень хотели вернуться к игре. Они сделали это в прекрасной, зрелищной манере. Команда стала чемпионами несмотря на ситуацию в мировом футболе. Потому, этот приз принадлежит и им.