Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего он ожидает от финального матча Лиги Чемпионов между "Баварией" и ПСЖ.
"Сыграют две отличные команды. В финале не будет фаворита. В этот день нужно быть на высоте. ПСЖ заслужил своё место в финале. Для французского футбола здорово, что клубы из Лиги 1 дошли до таких стадий турнира", - сказал Зидан в интервью Telefoot.
Напомним, что финал ЛЧ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.
Также стоит отметить, что французский тренер трижды выигрывал самый престижный евротрофей с "Реалом".
Не пропустите: Моуринью высказался об успешном выступлении ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" и "Манчестер Сити" поспорят за полузащитника "Лиона"
-
Кокорин не нужен "Роме"
-
Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
-
Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"
-
"Локомотив" назвал "Милану" требования по трансферу Миранчука
-
В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело
-
"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена
-
Официально: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым
-
Тульский "Арсенал" может на выходных сменить тренера
-
4
Вейналдум согласится перейти в "Барселону" только при одном условии
-
Стали известны результаты теста Головина на коронавирус
-
ЦСКА определился с размером нового предложения по Палинье
-
В "Монако" обнаружен инфицированный коронавирусом футболист
-
"Спартак" предупредил "Барселону", что Ларссон стоит 100 миллионов
-
"Ювентус" отказывается продавать Дибалу
-
На стадионе "Ахмата" совершили обряд жертвоприношения
-
Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Линекер рассказал о своём отношении к возможному уходу Месси из "Барселоны"
-
"Спартак" поспорит с "Порту" и "Валенсией" за испанского форварда
-
Моуринью высказался об успешном выступлении ПСЖ в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4