Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов

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Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего он ожидает от финального матча Лиги Чемпионов между "Баварией" и ПСЖ.

"Сыграют две отличные команды. В финале не будет фаворита. В этот день нужно быть на высоте. ПСЖ заслужил своё место в финале. Для французского футбола здорово, что клубы из Лиги 1 дошли до таких стадий турнира", - сказал Зидан в интервью Telefoot.

Напомним, что финал ЛЧ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.

Также стоит отметить, что французский тренер трижды выигрывал самый престижный евротрофей с "Реалом".

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