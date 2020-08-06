Зидан поделился ожиданиями от матча ЛЧ между "Реалом" и "Ман Сити"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для нас жто очередной финал, постараемся провести мощную игру. Не знаю, как завтра все сложится, но это точно будет встреча двух сильных команд, и это главное. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала. Самое важное в том, что мы все в форме. Азар тоже в порядке", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч Лиги Чемпионов состоится 7 августа. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча "Сити" с "Реалом" завершилась со счетом 2:1.

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