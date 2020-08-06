Зидан поделился ожиданиями от матча ЛЧ между "Реалом" и "Ман Сити"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для нас жто очередной финал, постараемся провести мощную игру. Не знаю, как завтра все сложится, но это точно будет встреча двух сильных команд, и это главное. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала. Самое важное в том, что мы все в форме. Азар тоже в порядке", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч Лиги Чемпионов состоится 7 августа. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча "Сити" с "Реалом" завершилась со счетом 2:1.
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|6
|10
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|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
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|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
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|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
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|Локомотив Москва
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|Клуб Брюгге
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