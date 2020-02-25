Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

"Это будет игра "Реала" против "Сити", а не Гвардиолы против Зидана. Публика хочет увидеть этот матч.

Не знаю, можно ли назвать это противостояние класико, но матч отличный, это точно.

Мы понимаем, с каким уровнем соперника столкнемся. "Ман Сити" - хорошая команда. Мы должны провести хороший матч", - передает слова Зидана Marca.

Первая встреча команд состоится завтра, 26 февраля, в Мадриде. Ответная встреча пройдет 17 марта в Манчестере.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Валенсии". | http://soccernews.ru