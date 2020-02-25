Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".
"Это будет игра "Реала" против "Сити", а не Гвардиолы против Зидана. Публика хочет увидеть этот матч.
Не знаю, можно ли назвать это противостояние класико, но матч отличный, это точно.
Мы понимаем, с каким уровнем соперника столкнемся. "Ман Сити" - хорошая команда. Мы должны провести хороший матч", - передает слова Зидана Marca.
Первая встреча команд состоится завтра, 26 февраля, в Мадриде. Ответная встреча пройдет 17 марта в Манчестере.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Валенсии". | http://soccernews.ru
главное
-
Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи"
-
В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса
-
"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане
-
Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам
-
Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги"
Лента новостей
-
Помощник Тедеско рассказал о работе с тренером в "Спартаке"
-
"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"
-
Сарри рассказал, чего ждет от первого матча ЛЧ с "Лионом"
-
Жиру и Левандовски - в старте на матч Лиги Чемпионов "Челси" - "Бавария"
-
Месси и Инсинье в старте на матч ЛЧ "Наполи" - "Барселона"
-
Экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что Месси не является лучшим футболистом в мире
-
Вейналдум планирует вернуться в Голландию
-
Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры"
-
Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи"
-
Эль-Кабир вернулся в общую группу "Урала"
-
Тренер "Лиона" поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
2
Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити"
-
Роналду и Дибала в составе "Ювентуса" на матч с "Лионом" в ЛЧ
-
Стерлинг признался, что его дочь болеет за "Ливерпуль"
-
2
Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной"
-
Зидан рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире
-
"Сельта" готова выкупить трансфер хавбека "Барселоны"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
2
Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4