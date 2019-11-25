Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с ПСЖ
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от ответного матча Лиги Чемпионов с ПСЖ. Также прокомментировал ситуацию с форвардом парижан Килианом Мбаппе.
Напомним, что в гостевом матче мадридцы проиграли ПСЖ со счетом 0:3.
Ранее сообщалось, что Мбаппе летом может перейти в "Реал".
"Это самый важный период сезона. Мы не собираемся мстить, просто хотим провести хороший матч. Я хочу видеть, что моя команда играет на своем лучшем уровне все 90 минут.
Мбаппе я знаю давно и сразу влюбился в него как в человека. Но сейчас он наш соперник и не более", - сказал Зидан.
Матч "Реал" - ПСЖ состоится 26 ноября в Мадриде. Начало - в 23:00 по московскому времени.
ПСЖ - лидер в турнирной таблице группы А. "Реал" находится на второй позиции.
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