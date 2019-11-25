Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с ПСЖ

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Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с ПСЖ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от ответного матча Лиги Чемпионов с ПСЖ. Также прокомментировал ситуацию с форвардом парижан Килианом Мбаппе.

Напомним, что в гостевом матче мадридцы проиграли ПСЖ со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Мбаппе летом может перейти в "Реал".

"Это самый важный период сезона. Мы не собираемся мстить, просто хотим провести хороший матч. Я хочу видеть, что моя команда играет на своем лучшем уровне все 90 минут.

Мбаппе я знаю давно и сразу влюбился в него как в человека. Но сейчас он наш соперник и не более", - сказал Зидан.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится 26 ноября в Мадриде. Начало - в 23:00 по московскому времени.

ПСЖ - лидер в турнирной таблице группы А. "Реал" находится на второй позиции.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Главное задача Зидана-полное отключение из игры ведущих игроков ПСЖ,тотальный контроль центра поля и игра на контратаках,учитывая текущий ход сливочных,то я бы предпочёл схему 4-3-3 или трансформацию в 4-1-4-1 с составом:Куртуа,Менди,Рамос,Варан,Карвахаль,Каземиро,Вальверде,Кроос,Родриго,Бензема,Азар-только лучшие,ничего лишнего,походу матча нужно учитывать серьёзную нагрузку флангов и центра,поэтому в резерве нужны:Ареоля,Милитао,Марсело,Модрич,Винисиус,Лукас,Хамес.Жду от матча яркой игры Мадрида,статистика на нашей стороне,прошу поддержать фанатов и вперёд!

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Mutaloff
Mutaloff

P.s Хамес травмирован,я забыл,Иско тогда.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ПСЖ может выиграть со счетом 1-2

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Mutaloff
Mutaloff

В 2018 мы были в таком же состоянии,такая же свирепая атака,но засчет характера и воли мы победили мешок,думаю будет либо ничья 2-2 или победа Реала 1-0.

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