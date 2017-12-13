Зидан поделился ожиданиями от матча против "Аль-Джазиры"

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Зидан поделился ожиданиями от матча против "Аль-Джазиры"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч против "Аль-Джазиры".

"В этом году разница во времени между матчами меньше, это может сыграть нам на руку. Важно хорошо подготовиться к играм против команд, с которыми мы никогда не играли.

Мы тренировались здесь в течение двух дней, привыкали и изучали соперника, футболистов и их стиль футбола. Это не будет простая игра, но мы думаем лишь о победе и о пути в финал" - приводит слова Зидана Football Espana.

Матч между "Аль-Джазирой" и "Реалом" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

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