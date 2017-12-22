Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча 17-го тура испанской Примеры против "Барселоны".

"Мы подходим к матчу с хорошим настроением. Готовы показать качественный футбол. Игры между "Реалом" и "Барселоной" всегда особенные, тяжёлые, но игроки и работают для таких матчей. Победа в чемпионате не зависит от какого-то конкретного поединка, но они очень сильно влияют на моральное состояние футболистов. Даже если мы проиграем, это не значит, что шансов на титул больше нет. Что бы ни случилось, мы не будем забывать, что это один матч, а впереди долгий сезон. Участие Роналду? Он готов на все сто процентов" - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится в субботу в 15:00 по московскому времени.

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