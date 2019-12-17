Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

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Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии перенесённого матча 10-го тура Примеры против "Барселоны".

"Мы должны направить всю свою энергию на поле и думать об игре. Я не боюсь, что может что-то случиться и матч будет прерван. Мы концентрируемся на том, что будет происходить на поле. И ни на чём другом. Вокруг матча много шума, но в итоге люди хотят просто посмотреть футбол, не более того", - цитирует Зидана AS.

Напомним, что первое в этом сезоне Эль Класико состоится в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.

Изначально планировалось провести встречу 26 октября, но из-за протестов в Каталонии её пришлось перенести почти на два месяца.

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