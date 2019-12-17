Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии перенесённого матча 10-го тура Примеры против "Барселоны".
"Мы должны направить всю свою энергию на поле и думать об игре. Я не боюсь, что может что-то случиться и матч будет прерван. Мы концентрируемся на том, что будет происходить на поле. И ни на чём другом. Вокруг матча много шума, но в итоге люди хотят просто посмотреть футбол, не более того", - цитирует Зидана AS.
Напомним, что первое в этом сезоне Эль Класико состоится в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.
Изначально планировалось провести встречу 26 октября, но из-за протестов в Каталонии её пришлось перенести почти на два месяца.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10