Зидан поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии гостевого матча 7-го тура Примеры против "Барселоны".

"Класико - это лучший способ переломить ситуацию, в которой мы оказались. В этом матче две хорошие команды сражаются друг с другом. Будет хорошая игра, несмотря на пустой стадион. Мы хотим реабилитироваться после двух поражений и собираемся это сделать, играя в свой футбол.

"Барса" всегда сильна с любым тренером. Каждый привносит своё, но "Барселона" - это всегда "Барселона". Команда, которая знает, как играть в хороший футбол, и всегда может усложнить вам задачу. Не буду вдаваться в подробности. Я точно знаю, что нас ждёт сложная игра, и это хорошо. Выйти на поле и сыграть матч, который будет сложным с самого начала", - сказал Зидан на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что "Барселона" примет "Реал" в субботу. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Барселона" и "Реал" опубликовали заявки на субботний матч. | http://soccernews.ru