Зидан поделился ожиданиями от матча с ПСЖ

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящую ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ.

"Отсутствие Неймара ничего не изменит. На его месте появится другой футболист, который хочет показать, что он может сделать. Это может изменить что-то в игре, но не в плане нашей подготовки.

Я здесь уже два года. Управлять этой командой всегда тяжело. Футболисты всегда хотят играть. Принятие решений - часть моей работы. Это все, что я скажу о выборе состава на завтра.

Завтра будет сложный день для одной из команд, но это футбол. Я уверен, что мы будем бороться. Каждый год французским клубам трудно в Лиге Чемпионов. Но я убежден, что французская команда однажды снова выиграет этот турнир" - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

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