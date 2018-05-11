Зидан поделился ожиданиями от матча с "Сельтой"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча 37-го тура испанской Примеры против "Сельты".

"К сожалению, это наш последний домашний матч в Ла Лиге. Мы хотим доставить удовольствие болельщикам и победить" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что матч "Реал" - "Сельта" состоится в субботу, 12 мая, в 21:45 по московскому времени.

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