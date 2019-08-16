Зидан поделился ожиданиями от нового сезона
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от нового сезона, а также прокомментировал игровую форму Хамесе Родригесе. Об этом пишет Marca.
"Хамес в отличной форме. Я очень рад, что он является частью нашей команды.
Бэйл все еще в нашей команде, однако мог уйти. Мы очень оптимистично настроены, будем играть на победу", - сказал Зидан.
17 августа состоится матч 1-го тура Примеры, где "Реал" сыграет с "Сельтой". Начало встрчеи - 18:00 (мск).
А еще: Зидан: "Погба - игрок "Манчестер Юнайтед", и мы должны с уважением относиться к этому"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32