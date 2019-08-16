Зидан поделился ожиданиями от нового сезона

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от нового сезона, а также прокомментировал игровую форму Хамесе Родригесе. Об этом пишет Marca.

"Хамес в отличной форме. Я очень рад, что он является частью нашей команды.

Бэйл все еще в нашей команде, однако мог уйти. Мы очень оптимистично настроены, будем играть на победу", - сказал Зидан.

17 августа состоится матч 1-го тура Примеры, где "Реал" сыграет с "Сельтой". Начало встрчеи - 18:00 (мск).

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