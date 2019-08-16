Зидан поделился ожиданиями от нового сезона

2 Теги зинедин зиданреал мадридхамес родригес

Зидан поделился ожиданиями от нового сезона

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от нового сезона, а также прокомментировал игровую форму Хамесе Родригесе. Об этом пишет Marca.

"Хамес в отличной форме. Я очень рад, что он является частью нашей команды.

Бэйл все еще в нашей команде, однако мог уйти. Мы очень оптимистично настроены, будем играть на победу", - сказал Зидан.

17 августа состоится матч 1-го тура Примеры, где "Реал" сыграет с "Сельтой". Начало встрчеи - 18:00 (мск).

А еще: Зидан: "Погба - игрок "Манчестер Юнайтед", и мы должны с уважением относиться к этому"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А я то думал вы хотите проиграть

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А я то думал вы хотите проиграть

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги

"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов