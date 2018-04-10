Зидан поделился ожиданиями от ответного матча с "Ювентусом"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
"Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что это другой матч, в первой игре случилось то, что случилось. Тогда мы провели хороший матч, но судьба противостояния на 50 процентов решится завтра, так что нам нужно провести ещё один отличный поединок. Мы должны уважать соперника, потому что великие команды никогда не сдаются. Если мы будем настроены с первой до последней минуты, у нас будут хорошие шансы пройти дальше, но мы должны показать это на поле" - цитирует Зидана Football Italia.
Напомним, что матч "Реал" - "Ювентус" состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:0.
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