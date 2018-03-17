Зидан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Ювентусом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о результатах жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов.

"Я провел в "Ювентусе" пять лет, поэтому этот клуб вызывает у меня много эмоций. Я бы предпочел избежать встречи с "Ювентусом" по многим причинам. Это сильный клуб, я ожидаю два очень сложных поединка. Что касается шансов на проход в полуфинал, то они равны" - приводит слова Зидана Football Italia.

Первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 апреля.

Читайте также: Недвед: "Ювентус" может доставить проблемы "Реалу". | http://soccernews.ru