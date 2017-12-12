Зидан поделился ожиданиями от участия в Клубном Чемпионате Мира
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии старта своей команды в Клубном Чемпионате Мира.
"Легко не будет. Год назад мы выиграли турнир не без проблем. Проходных матчей не будет, и мы не победим исключительно за счёт того, что мы - "Реал". У нас есть время, чтобы подготовиться к матчу, и нет никаких оправданий. Календарь такой, какой есть, и с кем бы мы ни встречались, мы должны играть хорошо" - цитирует Зидана Goal.com.
Напомним, что в полуфинале КЧМ "Реал" сразится с "Аль-Джазирой" из ОАЭ. Матч состоится в среду в 20:00 по московскому времени.
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