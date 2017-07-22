Зидан подтвердил уход Данило из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход из команды бразильского защитника Данило.

"Данило покинул команду, Мората тоже ушёл. Не могу сказать, что теперь мы остро нуждаемся в нападающем, но на этой позиции у нас стало на одного игрока меньше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, как мы сумеем с этим справиться" - цитирует Зидана официальный сайт "сливочных".

Напомним, что Данило продолжит карьеру в "Манчестер Сити". В частности, стало известно, что футболист уже прибыл в тренировочный лагерь "горожан". | http://soccernews.ru