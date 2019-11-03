Зидан подвёл итоги матча с "Бетисом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего не хватило команде в матче 12-го тура Примеры с "Бетисом" (0:0). Об этом сообщает Marca.



"Игра, ритм и настрой "Реала" был идеальным. Не хватило только гола. У нас было много опасных моментов, но мы не смогли довести их до завершения. "Бетис" - хорошая команда, в которой есть отличные футболисты", - сказал Зидан.



"Реал" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 22 балла.

9 ноября "сливочные" сыграют с "Эйбаром" в рамках 13-го тура Ла Лиги.

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