Зидан подвел итоги матча с "Депортиво"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Депортиво" (7:1).

"Отличная игра, очень позитивная для нас, мы можем быть довольны после того, что с нами случалось в последнее время. Я рад, потому что команде была нужна эта победа. Мы очень хорошо сыграли в защите, теперь нам нужна серия положительных результатов, нужно думать уже о предстоящих играх.

Иско остался в запасе? Вы постоянно задаете мне странные вопросы. Иско - важный для нас футболист и всегда им будет, он провел много игр. Но я должен принимать решения, выбирать состав, это непросто, но это моя работа.

Что касается свиста в адрес Бензема, то это действительно может повлиять на футболиста. Я могу это понять, но при этом хочу выделить позитивные моменты. Мы должны побеждать, чтобы подобное не происходило. Я хочу, чтобы фанаты поддерживали нас и когда дела идут хорошо, и когда не очень. Я играл на этом стадионе и знаю, что такой свист.

Трио BBC? Тройка этих футболистов в прошлом демонстрировала выдающиеся вещи и передавала невероятную энергетику остальным. Мы провели отличный матч, играя здорово с самого начала" - приводит слова Зидана As.

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