Зидан подвёл итоги матча с "Леганесом"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после разгромной победы своей команды над "Леганесом" в матче 11-го тура Примеры.
"Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашей "девяткой", ему это нужно. Но он даёт нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше остальных. Я им доволен. Рад за Родриго и Йовича. Родриго обладает яркой индивидуальностью и становится всё лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хоть Йович и не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Бензема. Он забил отличный гол", - цитирует Зидана Marca.
Напомним, что "Реал" победил "Леганес" со счётом 5:0. Помимо Йовича, Родриго и Бензема отличились Тони Кроос и Серхио Рамос.
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