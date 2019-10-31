Зидан подвёл итоги матча с "Леганесом"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после разгромной победы своей команды над "Леганесом" в матче 11-го тура Примеры.

"Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашей "девяткой", ему это нужно. Но он даёт нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше остальных. Я им доволен. Рад за Родриго и Йовича. Родриго обладает яркой индивидуальностью и становится всё лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хоть Йович и не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Бензема. Он забил отличный гол", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" победил "Леганес" со счётом 5:0. Помимо Йовича, Родриго и Бензема отличились Тони Кроос и Серхио Рамос.

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