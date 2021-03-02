Зидан подвёл итоги матча с "Реал Сосьедадом"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после матча 25-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".
Напомним, что команды сыграли вничью со счётом 1:1, при этом "сливочные" ушли от поражения только на 89-й минуте.
"Мы провели хороший матч, несмотря на не лучшее начало. Команда создала достаточно голевых моментов, особенно в первом тайме. Но нас подвела реализация. Мы потеряли два очка, играя дома, потому что наш соперник был хорош.
Нам пришлось делать замены, потому что команда через час устала. Необходимо было внести коррективы, чтобы изменилась динамика. Игрокам "Реала" стоит сохранять спокойствие и не переживать. Мы провели хороший матч, у нас было три-четыре шанса забить. Нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Зидана Marca.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14