Зидан высказался о возможном переходе Погба в "Реал"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался на тему возможного перехода французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Погба - это хороший футболист. Впрочем, я могу тоже самое говорить и про других игроков. Поль очень хорош, но он выступает за "Манчестер Юнайтед". По окончании сезона станет известно, кто придет к нам, а кто уйдет. Но я не говорил, что Погба перейдет к нам", - цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в твиттере.
Напомним, что 26-летний хавбек является одной из главных трансферных целей "Реала". В этом сезоне Погба провел за "МЮ" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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