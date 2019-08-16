Зидан: "Погба - игрок "Манчестер Юнайтед", и мы должны с уважением относиться к этому"

Теги реал мадридзинедин зиданполь погбаманчестер юнайтед

Зидан: "Погба - игрок "Манчестер Юнайтед", и мы должны с уважением относиться к этому"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

"Погба - футболист "Манчестер Юнайтед", мы должны уважать этот факт. Я очень доволен своими игроками", - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Поль Погба все еще рассчитывает сменить клуб.

Завтра, 17 августа, состоится матч 1-го тура Примеры, в котором сыграют "Реал" и "Сельта".

А еще: "Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба| http://soccernews.ru
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