Зидан похвалил Бэйла

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Зидан похвалил Бэйла

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 37-го тура испанской Примеры против "Сельты", а также похвалил вингера своей команды Гарета Бэйла.

"Мы победили в важном матче. Команда играла серьёзно - забила шесть голов и при этом не пропустила. Прекрасный вечер. Я не мог ожидать большего.

Рад за Бэйла. Он в хорошей форме и показал это. Гарет хорош во всём" - цитирует Зидана Marca.

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