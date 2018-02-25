Зидан похвалил Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметил поступок нападающего Криштиану Роналду, который уступил право пробить пенальти Кариму Бензема.

"Я доволен таким поведением Криштиану, это командная игра. У него очень хороший контакт с Бензема. Карим провёл хорошую игру и заслужил гол. Между игроками хорошее взаимодействие" - цитирует Зидана Marca.

Не пропустите: Роналду забил 300 голов в Примере быстрее, чем Месси. | http://soccernews.ru