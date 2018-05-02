Зидан похвалил сына Симеоне

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Зидан похвалил сына Симеоне

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о форварде "Фиорентины" Джованни Симеоне.

"В игре с "Наполи" Джованни был очень хорош. Я рад за него, а также за "Ювентус". Благодарю его за "бьянконери". Я действительно люблю его как футболиста" - приводит слова Зидана Tribalfootball.

Напомним, что в матче с "Наполи" Симеоне отметился хет-триком.

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