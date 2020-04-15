Зидан показал, как поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в инстаграме опубликовал видео того, как тренируется в условиях пандемии коронавируса.

47-летний специалист призвал всех болельщиков следовать его примеру.

"Оставайся дома, оставайся здоровым, оставайся в форме," - подписал пост француз.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия приостановлены из-за угрозы заражения Covid-19.

Не пропустите: Зидан купил медицинское оборудование для больницы в Алжире| http://soccernews.ru