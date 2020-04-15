Зидан показал, как поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса

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Зидан показал, как поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в инстаграме опубликовал видео того, как тренируется в условиях пандемии коронавируса.

47-летний специалист призвал всех болельщиков следовать его примеру.

"Оставайся дома, оставайся здоровым, оставайся в форме," - подписал пост француз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home, stay healthy, stay in shape. Restez actifs. Faites du sport. #HomeTeam

Публикация от zidane (@zidane)

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия приостановлены из-за угрозы заражения Covid-19.

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