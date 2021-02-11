Зидан показал свой первый гол в Лиге 1

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выложил в инстаграме видео своего гола в ворота "Нанта".

Это произошло 10 февраля 1991 года. Тогда легендарный француз выступал за "Кан".

"Мой первый гол в Лиге 1", - уточнил Зидан в описании к ролику.

В "Кане" Зидан начинал профессиональную карьеру, впоследствии он защищал цвета "Бордо", "Ювентуса" и "Реала".

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