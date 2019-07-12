Зидан покинул расположение "Реала" в Канаде
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул расположение команды, которая проводит сбор в Монреале, сообщает официальный сайт клуба.
Французский специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам. Руководить командой в этот период будет ассистент Зидана Давид Беттони.
Ожидается, что Зидан вернется в "Реал" до первого предсезонного матча с "Баварией" который состоится 21 июля.
В минувшем сезоне "Реал" под руководством Зидана финишировал на третьем месте в чемпионате Испании.
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|Бетис
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