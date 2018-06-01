Зидан получил огромное предложение от сборной Катара

Египетский предприниматель Нагиб Савирис заявил, что Зинедин Зидан возглавит сборную Катара.

"Зидан станет тренером сборной Катара и будет готовить ее к ЧМ-2022. 50 миллионов евро в год в течение четырех лет. Деньги решают все?" – написал Савирис в своем твиттере.

Напомним, что 45-летний Зидан по собственному желанию покинул "Реал" и теперь является безработным. При этом французский специалист заявил, что пока не планирует приступать к новой работе.

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