Зидан получил огромное предложение от сборной Катара

1 Теги катарзинедин зидан

Зидан получил огромное предложение от сборной Катара

Египетский предприниматель Нагиб Савирис заявил, что Зинедин Зидан возглавит сборную Катара.

"Зидан станет тренером сборной Катара и будет готовить ее к ЧМ-2022. 50 миллионов евро в год в течение четырех лет. Деньги решают все?" – написал Савирис в своем твиттере.

Напомним, что 45-летний Зидан по собственному желанию покинул "Реал" и теперь является безработным. При этом французский специалист заявил, что пока не планирует приступать к новой работе.

Не пропустите: Рамос предсказывал уход Зидана из "Реала" еще зимой. | http://soccernews.ru

комментарии
фуад

Кто еще и когда предложит ему такие деньги? 4 года по 50 млн. он нигде не получит, а, если сборная Катара еще и в какой-нибудь четвертьфинал пробьется в 2022 г., то его еще больше озолотят. Он и сейчас человек не бедный, но у него кажется 3 не то 4 детей. Лишние деньги им не помешают. Плюс ворох алжирской родни,(братьев-сестер), которым он помогает.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов