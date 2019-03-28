Зидан получит 500 миллионов евро на летние трансферы

3 Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зиданполь погбаэден азаркилиан мбаппе

Зидан получит 500 миллионов евро на летние трансферы

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выделит на летние трансферы крупную сумму, сообщает L'Équipe.

По сведениям издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан сможет потратить на усиление состава 500 миллионов евро.

Главными целями французского специалиста являются полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вингер "Челси" Эден Азар и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

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Комментарии

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grigoriyodintsov

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Mutaloff
Mutaloff

Купить нужно:Мбаппе,Фирмино,вернуть Хамеса,вернуть Хакими,Шриньяра,Иньиго Мартинеса!Продать:Рамоса,Марсело,Бензема,Бэйла,Модрича,Кроос (если плохо отыграет оставшуюся часть сезона)

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Карыч
Карыч

Зидан примет к сведению указания. Хе-хе...

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