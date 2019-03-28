Зидан получит 500 миллионов евро на летние трансферы
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выделит на летние трансферы крупную сумму, сообщает L'Équipe.
По сведениям издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан сможет потратить на усиление состава 500 миллионов евро.
Главными целями французского специалиста являются полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вингер "Челси" Эден Азар и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.
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