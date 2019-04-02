Зидан пообещал решить вратарский вопрос в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заверил, что в следующем сезоне у команды не будет неразберихи с вратарской позицией.

"Что касается позиции голкипера, посмотрим, кто будет в команде в следующем сезоне. У нас три хороших вратаря, мы доиграем сезон с ними, а дальше будет видно. Но уже сейчас я могу пообещать вам, что в следующем году мы не будем поднимать вратарскую тему. В следующем сезоне всё будет кристально ясно", - цитирует Зидана Marca.

В текущем сезоне ворота "Реала" защищали Кейлор Навас, Тибо Куртуа и Лука Зидан. Также "бланкос" принадлежат права на украинца Андрея Лунина, который выступает в аренде в "Леганесе".

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