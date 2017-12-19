Зидан пообщался с Пересом относительно будущего Роналду
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан встретился с президентом своего клуба Флорентино Пересом.
Как информирует испанская пресса, на встрече обсуждался вопрос относительно будущего форварда команды Криштиану Роналду, который выразил желание стать самым высокооплачиваемым игроком планеты. В частности, наставник "сливочных" стал на сторону своего подопечного, попросив клубного босса удовлетворить просьбу португальца ввиду его заслуг перед "Реалом" и значимости для команды.
Напомним, Роналду приготовил щедрые подарки для своих одноклубников. | soccernews.ru
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