Зидан пообщался с Пересом относительно будущего Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан встретился с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Как информирует испанская пресса, на встрече обсуждался вопрос относительно будущего форварда команды Криштиану Роналду, который выразил желание стать самым высокооплачиваемым игроком планеты. В частности, наставник "сливочных" стал на сторону своего подопечного, попросив клубного босса удовлетворить просьбу португальца ввиду его заслуг перед "Реалом" и значимости для команды.

Напомним, Роналду приготовил щедрые подарки для своих одноклубников. | soccernews.ru