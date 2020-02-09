Зидан попал в аварию возле базы "Реала"

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Зидан попал в аварию возле базы "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в субботу, 8 февраля, угодил в ДТП возле базы королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, французский специалист не пострадал, но его автомобиль Audi получил повреждения. После столкновения Зидан пообщался с водителем другой машины и урегулировал инцидент.

Несмотря на произошедшее, тренер не опоздал на тренировку и на пресс-конференцию, посвященную предстоящему матчу 23-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (9 февраля, начало в 18:00 мск).

Не пропустите: Зидан включил Бэйла в заявку "Реала" на матч с "Осасуной". | http://soccernews.ru
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