Зидан: "Попробуем выиграть шесть трофеев"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нацелился на выигрыш всех возможных трофеев в стартовавшем сезоне.

"Я не думаю, что мы увидим разницу между играми за Суперкубок и матчами чемпионата. Шесть трофеев? Ну, мы попробуем. Мы выиграли два важных трофея против сильных соперников, и это очень хороший способ начать сезон, но мы знаем, что нам нужно пройти еще долгий путь", - цитирует наставника "сливочных" sport.es.

Напомним, Зидан вышел на третье место среди тренеров "Реала" по количеству выигранных трофеев. | soccernews.ru