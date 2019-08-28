Зидан попросил Куртуа изменить игровую тактику

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Зидан попросил Куртуа изменить игровую тактику

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы вратарь команды Тибо Куртуа немного изменил свою игру.

Как сообщает Defensa Central, французский тренер считает, что 27-летнему голкиперу нужно чаще выходить из ворот, чтобы сокращать расстояние между ним и защитниками.

Зидан озвучил бельгийскому стражу ворот свои соображения и попросил его поменять игровую тактику.

В текущем сезоне Куртуа сыграл за "Реал" 2 матча, в которых пропустил 2 гола.

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