Зидан попросил Куртуа изменить игровую тактику
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы вратарь команды Тибо Куртуа немного изменил свою игру.
Как сообщает Defensa Central, французский тренер считает, что 27-летнему голкиперу нужно чаще выходить из ворот, чтобы сокращать расстояние между ним и защитниками.
Зидан озвучил бельгийскому стражу ворот свои соображения и попросил его поменять игровую тактику.
В текущем сезоне Куртуа сыграл за "Реал" 2 матча, в которых пропустил 2 гола.
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