Зидан попросил Морату остаться в "Реале"

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Зидан попросил Морату остаться в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встретился с нападающим Альваро Моратой с целью уговорить его не уходить из команды, сообщает Marca.

По сведениям издания, наставник королевского клуба не хочет терять футболиста, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед". Сам Мората ранее заявлял, что он недоволен количеством игровой практики в составе "сливочных".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за 24-летнего Морату 70 миллионов евро.

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