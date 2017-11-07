Зидан попросил Переса подписать Мату

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Зидан попросил Переса подписать Мату

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, видеть в своей команде 29-летнего хавбека хочет главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Французский наставник уже попросил президента королевского клуба Флорентино Переса подписать футболиста, чей контракт с "МЮ" истекает летом 2018 года.

Стоит отметить, что Мата является воспитанником "Реала".

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