Зидан попросил Переса подписать Себальоса уже на этой неделе

Теги реал мадридбетисдани себальосфлорентино пересзинедин зидан

Зидан попросил Переса подписать Себальоса уже на этой неделеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса подписать полузащитника севильского "Бетиса" Дани Себальоса уже на этой неделе.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" хотел бы видеть 20-летнего хавбека в своей команде до того, как она отправится в турне по США. Начав подготовку к сезону вместе с командой, считает Зидан, Себальос бы быстрее влился в новый коллектив.

Напомним, своим поступком Рамос, возможно, анонсировал переход Себальоса в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов