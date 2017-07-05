Зидан попросил Переса подписать Себальоса уже на этой неделе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса подписать полузащитника севильского "Бетиса" Дани Себальоса уже на этой неделе.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" хотел бы видеть 20-летнего хавбека в своей команде до того, как она отправится в турне по США. Начав подготовку к сезону вместе с командой, считает Зидан, Себальос бы быстрее влился в новый коллектив.

Напомним, своим поступком Рамос, возможно, анонсировал переход Себальоса в "Реал". | soccernews.ru