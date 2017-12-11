Зидан попросил Переса подписать трансферную цель "Барселоны"

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Зидан попросил Переса подписать трансферную цель "Барселоны"Мадридский "Реал" нацелился на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, информирует испанская пресса.

Сообщается, что за приобретение 18-летнего бека, которым активно интересуется каталонская "Барселона", лично выступил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, уже попросивший президента своего клуба Флорентино Переса подписать перспективного голландца.

Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Бэйла. | soccernews.ru

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