Зидан попросил Переса подписать трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Реал" нацелился на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, информирует испанская пресса.

Сообщается, что за приобретение 18-летнего бека, которым активно интересуется каталонская "Барселона", лично выступил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, уже попросивший президента своего клуба Флорентино Переса подписать перспективного голландца.

Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Бэйла. | soccernews.ru