Зидан попросил Переса приобрести еще одного защитника "Атлетико"

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Зидан попросил Переса приобрести еще одного защитника "Атлетико"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попросил президента своего клуба Флорентино Переса приобрести еще одного защитника "Атлетико".

В частности, как информирует испанская пресса, речь идет о Лукасе Эрнандесе, младший брат которого Тео перебрался из стана "матрасников" к "сливочным" летом текущего года. Вероятнее всего, сделка по 21-летнему беку может быть оформлена по окончанию текущего сезона.

Напомним, вчера "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью. | soccernews.ru

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