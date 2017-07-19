Зидан попросил Переса укрепить центр обороны "Реала" своим соотечественником

Теги зинедин зиданфлорентино пересреал мадридэмерик ляпортатлетик бильбао

Зидан попросил Переса укрепить центр обороны "Реала" своим соотечественникомГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан попросил президента своего клуба Флорентино Переса укрепить центр обороны "сливочных" своим соотечественником.

Как информирует испанская пресса, наставник обладателя кубка чемпионов хотел бы заполучить в текущее трансферное окно защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта. 23-летний француз должен будет стать в "Реале" заменой для Пепе, который нынешним летом перебрался в турецкий "Бешикташ".

Напомним, следующий сезон может стать последним для Бэйла в "Реале"

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