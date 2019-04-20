Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта

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Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть у себя в команде защитника "Аякса" Матейса де Лигта, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, наставник мадридцев уже обратился с просьбой к руководство клуба перехватить 19-летнего игрока у "Барселоны".  Французский специалист настаивает н том, чтобы клуб действовал активнее касаемо этого трансфера.

Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт участвовал в 48 матчах, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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